Diese Aktien zahlen ihren Anlegern seit über 50 Jahren steigende Dividenden und bieten Anlegern zudem eine Ausschüttungsrendite von über 50 Prozent. Für Anleger lohnt sich ein genauerer Blick. In der aktuellen Phase der Unsicherheit an den Börsen sollten Anleger unbedingt einen Blick auf diese 3 Dividendenaktien werfen, denn diese zahlen bereits seit mehr als 50 Jahren konsequent steigende Dividenden. Ein klares Zeichen, dass die Geschäftsmodelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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