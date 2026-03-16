© Foto: Rainer Unkel - SZ Photo/Rainer UnkelEine Analyse von Andrej Karpathy zeigt, wie stark künstliche Intelligenz viele Berufe verändern könnte. Elon Musk sagt sogar: "Alle Jobs werden optional sein."Elon Musk hat mit einer provokanten Aussage über die Zukunft der Arbeit eine neue Debatte über die Auswirkungen künstlicher Intelligenz ausgelöst. Auf der Plattform X schrieb der Tesla- und SpaceX-Chef als Reaktion auf eine virale KI-Analyse: "Alle Jobs werden optional sein. Es wird ein universelles hohes Einkommen geben." Musk argumentiert seit Jahren, dass Fortschritte bei KI und Robotik langfristig zu einer Welt führen könnten, in der wirtschaftlicher Überfluss entsteht und Menschen nicht mehr zwingend arbeiten müssen. Bereits im …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE