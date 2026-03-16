"Von Arbeit zu Arbeit" - unter diesem Motto hat der Automobilzulieferer Aumovio am Montag eine Kooperation mit dem Rüstungskonzern Hensoldt angekündigt. Hinter der Bündelung der Kräfte beider Unternehmen steht ein klares Ziel: Kosten zu sparen - sowohl bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter als auch beim möglichen Stellenabbau. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die Details der Zusammenarbeit.Aumovio, das seit September 2025 eigenständige Automotive-Powerhouse, steht vor einer strategischen Neuausrichtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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