Die HyperLight Corporation ("HyperLight") gab heute mit der Vorführung eines 1,6-T-DR8-Optiktransceivers, der auf der TFLN Chiplet-Plattform von HyperLight basiert, einen wichtigen Meilenstein im Bereich der energiesparenden optischen Netzwerke bekannt.

Das Referenzmodul wurde mit planungs- und fertigungstechnischer Unterstützung durch die Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (SZSE: 300394, oder "TFC") vorgeführt. Das Referenzdesign erreicht bei einem vollständig neu getakteten 1,6T-DR8-Modul einen Energieverbrauch von 20 W, was im Vergleich zu alternativen Technologien einer um rund 20 geringeren Leistungsaufnahme auf Modulebene entspricht. Die Ersparnis wird durch eine einfache Drop-in-Senderimplementierung erreicht, die auf einem einzigen photonischen integrierten Schaltkreis mit dünner Lithium-Niobat-Schicht (TFLN-PIC) basiert.

Der TFLN-Sender ermöglicht den Betrieb des Moduls mit einem einzigen Dauerstrichlaser (CW), während bei herkömmlichen Systemen in der Regel zwei bis vier Laser erforderlich sind. Zusätzliche Energieeinsparungen werden dadurch erzielt, dass der Betrieb direkt über den systemeigenen elektrischen Ausgang des DSP mit geringen Schwankungen möglich ist, was durch die niedrige Ansteuerungsspannung der TFLN-Modulatoren ermöglicht wird.

"TFLN ist eine Schlüsseltechnologie für zukünftige optische Systeme mit 400 Gbit/s pro Kanal", sagte Mian Zhang, CEO von HyperLight. "Was wir heute zeigen, ist, dass TFLN bereits bei der aktuellen Generation mit 200 Gbit/s pro Kanal enorme Energieeinsparungen ermöglicht. Auf den Maßstab moderner KI-Rechenzentren übertragen bedeutet dies eine potenzielle Einsparung im Megawattbereich. Unsere Zusammenarbeit mit TFC verdeutlicht, wie nahtlos sich die Technologie von HyperLight in bestehende Ökosysteme für optische Module integrieren lässt."

HyperLight wird das Modul live auf der OFC 2026 vorstellen, die vom 16. bis 18. März in Los Angeles, Kalifornien, stattfindet.

Über HyperLight

HyperLight bietet leistungsstarke integrierte photonische Lösungen auf Basis der Dünnschicht-Lithium-Niobat-Technologie. Das Unternehmen verbindet die elektrooptischen Vorteile von TFLN mit skalierbaren Fertigungs-, Test- und Integrationsprozessen, um optische Module der nächsten Generation für KI-Rechenzentren, Telekommunikations- und Metro-Netzwerke sowie aufstrebende Photonik-Märkte zu ermöglichen.

Website: https://www.hyperlightcorp.com

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