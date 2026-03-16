© Foto: Eli Hartman/AP/dpaDie Anteile von Petrobras sind im Rahmen des Iran-Krieges auf ein neues Mehrjahreshoch ausgebrochen. Neben dem Chart ist auch auch die Bewertung attraktiv. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Petrobras Der israelisch-US-amerikanische Angriff auf den Iran und die Gegenreaktion der Islamischen Republik mit der Sperrung der für den globalen Energiemarkt wichtigen Straße von Hormus sowie der Beschuss von Verladeterminals in angrenzenden Golfstaaten haben in den vergangenen Wochen zu explodierenden Öl- und Gaspreisen geführt. Davon sind sowohl viele Anlegerinnen und Anleger als auch Expertinnen und Experten regelrecht überrollt worden - die hatten für 2026 mit überwältigender Mehrheit …Den vollständigen Artikel lesen
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