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Softing AG beschließt Barkapitalerhöhung in Höhe von 10 % unter Ausschluss des Bezugsrechts



16.03.2026 / 19:50 CET/CEST

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Kontakt:

Dr. Wolfgang Trier

Vorstandsvorsitzender



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