© Foto: Midjourney/wallstreet-onlineDie US-Staatsverschuldung ist in nur vier Monaten um mehr als eine halbe Billion Dollar explodiert und steigt von Sekunde zu Sekunde.Die US-Staatsverschuldung ist in nur vier Monaten um mehr als eine halbe Billion Dollar angewachsen, so das US-Finanzministerium am Freitag. Seit dem 12. Dezember ist die US-Staatsverschuldung laut dem Debt to the Penny Dataset des Finanzministeriums um etwa 543 Milliarden US-Dollar gestiegen. Die Gesamtschuld der USA liegt nun bei 38,88 Billionen US-Dollar, ein Anstieg von rund 7 Prozent im Jahresvergleich. Der ehemalige US-Abgeordnete Ron Paul warnte gegenüber Bloomberg, dass der anhaltende Krieg im Nahen Osten, zwischen dem Iran und der USA und Israel, die …Den vollständigen Artikel lesen
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