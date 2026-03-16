© Foto: OpenAIBritische Verbraucher blicken viel düsterer nach vorn: Der Iran-Krieg schürt Sorgen um Jobs, Preise und die eigene Finanzlage.Die Erwartungen der britischen Verbraucher hinsichtlich ihrer zukünftigen Finanzen haben sich im März verschlechtert. Grund ist der nachlassende Optimismus auf dem Arbeitsmarkt angesichts der ersten Anzeichen für die Auswirkungen des Krieges im Iran nachließ, wie Alliance News berichtet. Dies zeigten Daten von S&P Global am Montag. Der S&P Global UK Verbraucherstimmungsindex fiel im März auf ein 14-Monats-Tief von 44,1 Punkten, nach 44,8 Punkten im Februar. Da er sich weiter von der neutralen 50-Punkte-Marke entfernte, die Wachstum von Schrumpfung trennt, deutet …Den vollständigen Artikel lesen
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