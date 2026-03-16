Plötzlich entfaltet sich die Dynamik: Nachdem Nvidia-Chef Jensen Huang sein Publikum behutsam auf das atemberaubende Wachstumstempo eingestimmt hatte, mit dem Nvidia künftig unterwegs sein wird, ließ er kurz darauf die Katze aus dem Sack - und präsentierte eine Prognose, die Standing Ovations hervorrief. Das sollten Anleger jetzt zur nächsten Stufe der KI-Evolution wissen. Der Markt für KI-Inferenz - die produktive Anwendung von KI im Alltag und in der Industrie - steht vor einer explosionsartigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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