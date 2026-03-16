© Foto: OpenAIZu wenig Regen, fallende Preise, fehlende Käufer: In der Elfenbeinküste wächst die Sorge um die Kakao-Zwischenernte.Letzte Woche fielen in den meisten wichtigen Kakaoanbaugebieten der Elfenbeinküste unterdurchschnittliche Regenfälle, wie Bauern am Montag sagten. Dennoch reiche der Bodenfeuchtigkeitsgehalt aus, um die Zwischenernte von März bis August zu fördern, wie Reuters berichtet. Die Elfenbeinküste, weltweit größter Kakaoproduzent befindet sich in seiner Trockenzeit, die von Mitte November bis März dauert. Aufgrund der bisher guten Wetterbedingungen haben viele Blumen sowie kleine und mittelgroße Schoten ein gesundes Wachstum erlebt, wie Landwirte sagten. Zudem teilten sie …Den vollständigen Artikel lesen
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