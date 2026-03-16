Der Öl-Krimi in der Straße von Hormus hat wieder einmal gezeigt, wie abhängig die Welt vom Rohöl ist - und wie anfällig. Aber nicht nur der Sprit wird teurer. Mit welchen Aktien Anleger vom Wandel profitieren.Das große Missverständnis der Energiewende lautet: Wenn wir weniger Öl verbrennen, wird alles gut. Doch die Realität ist komplexer. Eine Raffinerie ist kein einfacher Brennstofferzeuger - sie ist eine Fabrik, die dutzende Materialien gleichzeitig produziert. Benzin und Diesel sind das "Filet", aber im selben Prozess entstehen Bitumen für Straßen, Naphtha für Plastik, Schmierstoffe für Maschinen und Spezialwachse für die Medizin. Wenn der Antrieb der Transformation - das Ende des …Den vollständigen Artikel lesen
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