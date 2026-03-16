Berlin (ots) -Angesichts der schlechten Wahl- und Umfrageergebnisse der SPD sehnt sich der ehemalige Parteivorsitzende Franz Müntefering nach einer starken Parteiführung: "Ich habe eine Zeit lang mit Gerhard Schröder gut zusammengearbeitet und er war schon ein toller Kerl", sagte Müntefering in der ARD-Talksendung "maischberger". Mit Schröder habe die SPD innenpolitisch viel erreicht. "Ich würde mir wünschen, wir hätten so einen da wieder von einer Spitze". Schröders Russland-Politik kommentierte Müntefering nicht.Ausdrücklichen Dank äußerte der frühere SPD-Chef gegenüber dem aktuellen Co-Parteichef der SPD Lars Klingbeil, der nach der Niederlage bei der Bundestagswahl 2025 Verantwortung übernommen habe. "Und dann muss ein Junge kommen und muss sagen, ich stelle mich da hin, ich mach das mal", lobte Müntefering. Also helfe er Klingbeil "so weit ich kann und so gut ich kann. Und ich bin sicher, wir können noch mehr rausholen", sagte Müntefering."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6236882