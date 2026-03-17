Plus von 530.000 Unzen Gold...: Fortuna Mining mit sagenhaftem Anstieg von 73%!

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Auf dem Weg zur Machbarkeitsstudie und einer endgültigen Investitionsentscheidung lässt Fortuna Minings senegalesisches Gold-Ausnahme-Asset Diamba Sud seine kräftigen Ressourcen-Muskeln spielen.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Fortuna Mining Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fortuna Mining? · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 17.03.2026, 5:35 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

von einer widerstandsfähigen Dynamik getrieben, hat sich der Goldpreis im Februar von den scharfen Kurskorrekturen erholt. Auch wenn Volatilität weiterhin ein Begleiter für das glänzende Gelb ist und länger anhaltende Korrekturphasen möglich erscheinen, bleiben die fundamentalen Treiber als Unterstützer eines langfristig höheren Goldpreisniveaus insgesamt intakt.

Das deuten auch die kontinuierlichen Goldkäufe der Zentralbanken an ein entscheidender Faktor für die Goldpreisbewegung. Im Januar dieses Jahres legten die Institute insgesamt 5 Tonnen in ihre Tresore. Alles in allem ist das zwar ein verhältnismäßig schwacher Jahressstart, doch auch hier sind es die Nuancen, die das ganze Bild vermitteln.

Quelle: World Gold Council. Central bank gold statistics. März 2026

Denn zu den "Bestandskunden" kamen jetzt "Neukunden" wie die Bank Negara Malaysia dazu, die das erste Mal seit dem Jahr 2018 ihre Goldreserven wieder aufstockt. Die Bank of Korea wiederum plant für Q1-2026 ihre erste goldbezogene Investition seit 2013 und will im Ausland notierte physische Gold-ETFs in ihr Devisenreserveportfolio aufnehmen1.

Anders gesagt, könnte eine breiter werdende Nachfragebasis ein recht neuer Faktor sein, der eine Rolle bei der weiteren Entwicklung des Goldpreises spielen kann. Und nicht zu vergessen ist, dass die Zentralbanken ihr Kauf-Momentum auch dann unbeirrt beibehalten, wenn die Goldpreise steil nach oben ausbrechen.

Denn das starke Tempo der Goldakkumulation durch die Zentralbanken seit dem Jahr 2022 ist vor allem Ausdruck davon, wie Nationen und ihre zentralen Bankinstitute die Diversifikation ihrer Reserven in Zeiten anhaltender geopolitischer Spannungen und einer unsicheren Entwicklung der Weltwirtschaft gestalten - nämlich vor allem zugunsten einer stärkeren Ausrichtung auf physische Werte wie eben Gold.

Von dieser "Neukalibrierung" profitieren auch erfolgreiche und diversifizierte Produzenten wie Fortuna Mining (WKN: A40CFY).

Fortuna Mining (WKN: A40CFY) verfügt über ein erstklassiges Explorationsportfolio in Tier-1-Regionen. Eines dieser vielversprechenden Growth-Projekte ist "Diamba Sud', wofür Fortuna Mining nun auch einen Antrag auf eine Abbaugenehmigung beim senegalesischen Ministerium für Energie, Erdöl und Bergbau gestellt hat.

Quelle: Fortuna Mining

Das Power-Projekt hat jüngst mit einer spektakulären 73%-Steigerung der "angezeigten'-Mineralressourcen um 530.000 Unzen auf jetzt phänomenale 1,25 Millionen Unzen Gold ein weit beachtetes Ausrufezeichen gesetzt.

"Diamba Suds' sensationelles Unzen-Plus!

Durch "Infill'-Bohrungen konnten "abgeleitete'-Mineralressourcen auf "Diamba Suds' hochgradigen Zielen "Area D', "Southern Arc', "Moungoundi' und "Karakara' erfolgreich auf "angezeigte' Mineralressourcen hochgestuft werden. Dadurch sind nun 94% der Unzen in der Kategorie "Angezeigt'. Das wiederum ist auch ein Upgrade für die Zuverlässigkeit der Ressourcen. Insgesamt sitzt "Diamba Sud' damit nun auf 26 Millionen Tonnen zu großartigen 1,5 g/t Gold (Au) für fantastische 1,25 Millionen Unzen Gold.

Quelle: Fortuna Mining

Apropos hochgradige Ziele: eine erste Schätzung der "angezeigten'-Mineralressourcen von "Southern Arc' ergab satte 6 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,91 g/t Au und einem Goldgehalt von 367.000 Unzen. Dieses rekordverdächtige "Reservoir" katapultiert "Southern Arc' an die Spitze der größten Goldvorkommen in "Diamba Sud'.

Von diesem Potenzial zeugen auch die neuesten Ergebnisse der dortigen Explorationsbohrungen, die bereits in die erweiterte Mineralressource für "Diamba Sud' aufgenommen wurden.

Quelle: Fortuna Mining

Zu den bombastischen Abschnitten mit unter anderem erstklassigen 6,0 g/t Au über 24,1 m gesellt sich die wertvolle Erkenntnis, dass "Southern Arc' in der Tiefe und entlang des Streichs sowohl nach Südwesten als auch nach Nordosten weiter offen bleibt und die meisten Bohrungen im gesamten Projektgebiet mit einer Tiefe von weniger als 200 m als relativ flach angesehen werden. Das schließlich unterstreicht das Potenzial für ein weiteres Ressourcenwachstum bei "Diamba Sud'.

Auch "Séguéla'-Mine bekommt sensationelles Mineralressourcen-Update!

Vielversprechendes Erweiterungspotenzial zeigt auch Fortuna Minings (WKN: A40CFY) ivorisches Produktions-Asset "Séguéla'. Nach der Aktualisierung der Mineralreserven und Mineralressourcen ohne die Mineralreserven für die Mine "Séguéla', schlagen da nun Mineralreserven von insgesamt 16 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 3,01 g/t Au zu Buche. Die Reserven betragen insgesamt rund 1,54 Mio. Unzen, das ist ein Anstieg um 31% gegenüber dem Stand vom 31.10.2025.

Darin enthalten sind bereits die 401.000 Unzen, die für den Untertagebau in der Lagerstätte "Sunbird' vorgesehen sind.

Quelle: Fortuna Mining

Mit einer Abbaurate von nun 1,75 Millionen Tonnen pro Jahr konnte die Lebensdauer der Mine mit dem jüngsten Update auf jetzt 9 Jahre verlängert werden.

Ein weiteres Highlight der Aktualisierung ist, dass die im letzten Jahr abgeschlossenen Explorationsbohrungen bei "Sunbird' stark darauf hinweisen, dass die Mineralisierung in der hochgradigen Lagerstätte in Fallrichtung und Neigungsrichtung weiterhin offen ist. Umso mehr wächst die Spannung auf eine aktualisierte Ressourcenschätzung, die für Q2 dieses Jahres geplant ist.

Bohrungen erweitern weiterhin das Potenzial von "Sunbird' für den Untertagebau:

Quelle: Fortuna Mining

Ebenso großartiges Potenzial für die Erweiterung des Untertagebaus zeigen die Lagerstätten "Kingfisher', "Koula' und "Ancien'. So haben Bohrungen dort gezeigt, dass die Mineralisierung in der Tiefe weiterhin offen ist.

Abgeschlossen wird das großartige Update für "Séguéla' durch die Meldung, dass technische Studien zur Bewertung der optimalen Anlagenerweiterung um etwa 25% auf 2,0 bis 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr erfolgreich voranschreiten. Mit dem Abschluss dieser Studien wird im zweiten Quartal des laufenden Jahres gerechnet.

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Rekordquartal und grandioses Gesamtjahr 2025!

Neben seinen Explorations- und Erweiterungserfolgen zeigte Fortuna Mining (WKN: A40CFY) auch in Sachen Produktion und Finanzen seine Macher- und Könner-Qualitäten. So schloss es das letzte Quartal 2025 mit einem Rekord beim freien Cashflow von sensationellen 132,3 Mio. USD ab (satte 330 Mio. USD für das Gesamtjahr 2025).

Quelle: Fortuna Mining

Mit Blick auf das Gesamtjahr 2025 schoss die Liquidität auf sensationelle 704 Mio. USD nach oben und Fortunas Netto-Cash-Position verbesserte sich auf phänomenale 381,5 Mio. USD, ein Plus von unglaublichen 322,7 Mio. USD gegenüber den 58,8 Mio. USD von Ende 2024. Vergleichbar steil stieg der Cash-Bestand, der zum 31. Dezember 2025 bei 554 Mio. USD lag. Das sind sage und schreibe +140% mehr als im Vorjahr.

Fortuna Minings Bilanz gleicht einer Festung:

Quelle: Fortuna Mining

Nicht weniger beeindruckend ist der bereinigte Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen. Denn auch dieser erreichte in Q4-2025 mit 71,3 Mio. USD oder 0,23 USD pro Aktie einen Rekordwert. Für das Gesamtjahr 2025 standen somit unterm Strich grandiose 203,1 Mio. USD oder 0,66 US-Dollar pro Aktie. Das alles, obwohl die Q4-Ergebnisse durch die geringere Produktion in "Lindero' aufgrund eines Ausfalls des HPGR-Brechers im Dezember beeinträchtigt wurden.

Mit Blick auf den zurechenbaren Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen, lieferte Fortuna Mining im 4. Quartal 2025 erstklassige 68,1 Mio. USD oder 0,22 USD pro Aktie (269,7 Millionen USD oder 0,88 USD pro Aktie für das Gesamtjahr 2025).

Von diesen Rekorden in Serie profitieren auch Fortuna Minings (WKN: A40CFY) Aktionäre, und zwar in Form einer satten Rendite von 16,2 Mio. USD, die 2025 im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms in die Anteileigner zurückflossen. Dazu gesellten sich Anfang dieses Jahres weitere 5 Mio. USD.

Schaut man auf die bombastische Produktion von 65.130 Unzen Goldäquivalent für Q4-2025 und die satten 317.001 Unzen Goldäquivalent für das Gesamtjahr 2025, erkennt man schnell den Quell dieses üppigen Finanzflusses. Dieser wurde zudem durch Cash-Kosten von nur 971,- USD pro Goldäquivalent-Unze im letzten Quartal 2025 (944,- USD für das gesamte Jahr 2025) und niedrigen konsolidierten "All-in'-Kosten von 2.054,- USD pro Goldäquivalent-Unze für das vierte Quartal 2025 respektive 1.870,- USD für das Gesamtjahr 2025 weiter verstärkt.

Quelle: Fortuna Mining

Alles in allem war 2025 sowohl finanziell wie auch in Sachen Goldproduktion ein herausragendes Jahr für Fortuna Mining (WKN: A40CFY), nicht zuletzt auch, weil das Unternehmen dank seiner rigorosen Kostendisziplin und seiner unbändigen Produktionspower stark vom steigenden Goldpreis profitieren konnte.

Quelle: Fortuna Mining

Transformation läuft!

Jorge A. Ganoza, Präsident und CEO von Fortuna Mining (WKN: A40CFY), schaut auf das vergangene Jahr als eines, in dem vor allem neue Wachstumsweichen gesetzt wurden:

"Mit dem Verkauf unserer Non-Core-Assets "San Jose' und "Yaramoko' im April und Mai letzten Jahres haben wir unser Portfolio strategisch gestrafft und konnten auch damit wie auch dank einer erstklassigen Produktion und entschlossenen Kostendisziplin, einen Rekord-Free-Cashflow generieren. Zudem waren wir damit auch in der Lage, 12,1 Mio. USD an unsere Aktionäre auszuschütten. Mit Blick auf die Ressourcen-Updates für "Diamba Sud' und "Séguéla' haben beide Aktualisierungen sehr beeindruckend gezeigt, wie enorm das Wachstumspotenzial beider Projekte ist. Umso entschlossener arbeiten wir an der weiteren Entwicklung sowohl dieser beiden Assets wie natürlich auch an der Optimierung der Produktions- und Expansionsperformance unseres gesamten Portfolios. Kurz gesagt, sind wir bestens aufgestellt, um unsere nächste Wachstumsphase aktiv und dynamisch zu gestalten."

Von Fortuna Mining bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Fortuna Mining.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/fortuna-minings-ceo-on-planned-production-growth-of-65-over-the-next-24-months/

Fazit:

Rekordergebnisse, ein mächtige Ressourcen-Updates sowohl für "Diamba Sud' als auch für "Séguéla' und ein strategisch verschlanktes Portfolio sind nur einige der dynamischen "Zünder" für Fortuna Minings (WKN: A40CFY) nächste Wachstumsphase in diesem Jahr.

Dazu gesellt sich enormes Erweiterungs- und Expansionspotenzial und damit auch die Aussicht auf ein weiteres erhebliches Unzen-Plus. Das alles wohlgemerkt in einem Marktumfeld, wo die entscheidenden Stellschrauben einen langfristig höheren Goldpreis unterstützten. Das schließlich verpasst Fortuna Minings (WKN: A40CFY) Profitabilität und Bilanz einen weiteren Boost, vor allem mit Blick auf seine rigorose Kostendisziplin.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

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Quellen: Fortuna Mining, World Gold Council, 1 https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/03/central-bank-gold-statistics-momentum-eases-january-while-demand-base, Intro-Bild: Symbol-Bild KI generiert.

Wesentliche Risiken: Fallende Rohstoff-Preise/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind der jeweiligen Rohstoffe, Explorationsfortschritte.

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen/MD&A, NI 43-101-Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: JS Research erhält Vergütung von SRC für diese Veröffentlichung; Positionen: keine Long/Short-Position ≥0,5%; Market-Making/IB-Beziehungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 16. März 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §86 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

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