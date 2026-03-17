Bei diesen Aktien kam es in der vergangenen Woche zu deutlichen Insider-Verkäufen. Für viele Anleger ist das ein klares Warnsignal. Das gilt es angesichts der Nachrichten zu beachten. Immer dann, wenn Insider Aktien verkaufen, werten das viele Anleger als ein klares Warnsignal. Immerhin kennen die Verkaufenden ihr Unternehmen am besten und könnten mehr Wissen haben als der Rest des Marktes. Dementsprechend kann es sich lohnen, einen genaueren Blick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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