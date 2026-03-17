LONDON und MADRID, March 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Atrato Onsite Energy hat heute die Fusion mit Finlight bekannt gegeben, durch die einer der größten spezialisierten Energieversorger für den gewerblichen und industriellen Sektor (C&I) sowie den Privatkundenmarkt in Europa entsteht. Das neu konsolidierte Unternehmen wird mit Hauptsitz in Großbritannien unter der Marke Finlight firmieren. Es wird weiterhin vom Mehrheitsaktionär Brookfield, einer weltweit führenden Investmentgesellschaft mit einer installierten Leistung von 46 GW, sowie von Real Asset Investment Management, einem spezialisierten Infrastrukturinvestor, unterstützt.

Das fusionierte Unternehmen wird über eine installierte und gebaute Gesamtkapazität von ca. 700 MW in 815 Industrie- und Gewerbekraftwerken sowie über 23.000 Solaranlagen und Batteriesysteme für Privathaushalte in Großbritannien, Spanien und Portugal verfügen. Zu den Kunden von Finlight zählen sowohl private Immobilienbesitzer als auch eine Reihe weltweit führender Unternehmen, darunter Amazon, Bentley, Gestamp, Nissan, Tesco und Valeo. Bis 2030 plant Finlight Investitionen in Höhe von mehr als 2 Milliarden Pfund in den Markt für dezentrale Energieerzeugung, womit die installierte Gesamtleistung des Unternehmens auf über 2 GW steigen wird. Das Wachstum erfolgt organisch, wobei die Möglichkeit zur Konsolidierung eines stark fragmentierten Marktes durch kleinere Akquisitionen besteht. Finlight konzentriert sich zunächst auf seine Kernmärkte in Großbritannien, Spanien und Portugal, strebt jedoch parallel eine Expansion in neue europäische Kernmärkte an.

Die Fusion entstand aus dem gemeinsamen Bestreben beider Unternehmen, den Kunden eine Alternative zum traditionellen, zentralisierten Energieerzeugungsmarkt zu bieten und ihnen den Zugang zu erneuerbaren Energiesystemen zu ermöglichen, die sich in der Nähe des Verbrauchsorts befinden. Dadurch werden die Energiekosten um ca. 25 % gesenkt und die Versorgungssicherheit für die Verbraucher erhöht.

An der Spitze von Finlight stehen Gurpreet Gujral (CEO), Mateo Andrada (CIO) und Miguel Ángel Bermejo (CFO), unterstützt von einem Team von mehr als 80 Mitarbeitern in Großbritannien und Spanien. Das Team wird sich auch weiterhin mit ganzer Kraft für die Versorgung seiner Kunden mit sauberer, preisgünstiger und vor Ort erzeugter Energie einsetzen. Das Gesamtangebot von Finlight ist einfach: Das Unternehmen finanziert die Anschaffungskosten für die Installation von Solar- und Batteriesystemen vollständig. Im Gegenzug verpflichten sich die Kunden zu einem langfristigen Vertrag zum Kauf von sauberer Energie zu einem Festpreis, der unter ihren derzeitigen Energierechnungen liegt; so entstehen sofortige Einsparungen ohne Vorabkosten. Möglich macht dies die Einsparung von Netzentgelten, die durch Behind-the-Meter-Systeme entstehen.

Gurpreet Gujral, CEO von Finlight, kommentierte: "Durch den Zusammenschluss zweier führender Spezialisten für den Bereich 'Behind-the-Meter' positioniert sich Finlight als Europas führendes Unternehmen im Bereich dezentraler Energieerzeugung. Zentrale Kraftwerke dominieren seit einem Jahrhundert die Energiemärkte, doch die zunehmende Elektrifizierung verändert den Strombedarf grundlegend. Daher sind kleinere, flexiblere Kraftwerke erforderlich, die näher am Ort des Energieverbrauchs liegen. Mit Tausenden von europaweit betriebenen Solaranlagen sind wir stolz darauf, diesen Wandel anzuführen."

Mateo Andrada, CIO von Finlight, und Miguel Ángel Bermejo, CFO von Finlight, erklärten: "Wir sind überzeugt, dass wir dank unserer Wachstumsdynamik in Verbindung mit operativer Exzellenz und Innovation unseren Kunden nachhaltige und wettbewerbsfähige Energielösungen anbieten können. Diese Verpflichtung motiviert uns, weiterhin in Talente, Technologien und neue Möglichkeiten zu investieren, um den zukünftigen Erfolg unseres Unternehmens zu sichern."

John Rowland, Partner bei RAIM, betonte: "Wir sind seit langem der Überzeugung, dass die Energieerzeugung näher am Verbrauchsort von grundlegender Bedeutung für ein effizienteres, widerstandsfähigeres und dekarbonisiertes Energiesystem ist. Durch den Zusammenschluss von Atrato Onsite Energy und Finlight entsteht eine marktführende Plattform, die hervorragend positioniert ist, um diesen Wandel in ganz Europa voranzutreiben."

Ignacio Paz-Ares, Managing Partner und Deputy Chief Investment Officer der Energy Group von Brookfield, kommentierte: "Die führende Plattform von Finlight für dezentrale Energieerzeugung trägt zur Verringerung von Netzüberlastungen bei - ein Bereich, in dem wir Regierungen unterstützen können - und beschleunigt die Umsetzung, um die Abhängigkeit von überlasteten Übertragungsnetzen zu reduzieren. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem Team von Finlight, um das Wachstum in den kommenden Jahren zu unterstützen."

Kontakt: Finlight UK. Christopher Fearon. chris.fearon@finlight.com

Über Finlight

Finlight ist ein europaweit tätiger unabhängiger Energieerzeuger, der sich auf die Erzeugung sauberer Energie für Unternehmen und Haushalte am oder in unmittelbarer Nähe zum Verbrauchsort konzentriert. Das Unternehmen ist in der gesamten Wertschöpfungskette tätig: Es kümmert sich intern um die Finanzierung, Entwicklung, Errichtung, Vergabe, Finanzierung und Verwaltung von Solar- und Batterieanlagen. Das Unternehmen verfügt derzeit über eine Solarkapazität von rund 700 MW an über 20.000 einzelnen Standorten in Großbritannien, Spanien und Portugal. Finlight ist ein Unternehmen im Portfolio von Brookfield Renewables.

Dezentrale Energieerzeugung ist eine Lösung, bei der die erzeugte Energie direkt am Verbrauchsort eingespeist wird, um so das Energienetz zu entlasten. Dieser Ansatz gilt weithin als die wettbewerbsfähigste und effektivste Methode zur Energieerzeugung und -beschaffung. Er liefert unmittelbare wirtschaftliche, ökologische und verlässliche Ergebnisse und unterstützt gleichzeitig die nationalen und unternehmensinternen Dekarbonisierungsziele.