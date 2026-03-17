DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 17. März

=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK) *** 07:00 DE/Sartorius AG, Mitteilung zum Kapitalmarkttag 07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) *** 09:00 DE/Audi AG, Jahresergebnis (11:00 PK) *** 11:00 DE/Deutsche Bank AG, CEO Sewing spricht bei Morgan Stanley European Financials Conference 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Jahrespressekonferenz *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen März PROGNOSE: 38,5 zuvor: 58,3 Konjunkturlage PROGNOSE: -64,5 zuvor: -65,9 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:00 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp spricht bei Morgan Stanley European Financials Conference *** 14:00 US/Nvidia Corp, Entwicklerkonferenz mit Finanzanalysten *** 16:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Keynote zu "Lernen, Anwenden, Gestalten: Die Verknüpfung von Theorie und Praxis als Erfolgsrezept in einer sich wandelnden Arbeitswelt" - AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung ===

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March 17, 2026 01:01 ET (05:01 GMT)

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