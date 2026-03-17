Der Irankrieg sorgt für Unruhe im Rohstoffsektor. Doch die größten Chancen entstehen selten beim offensichtlichen Gewinner - sondern bei den Titeln, die erst später in den Fokus rücken. Genau hier setzt Goldfolio an.Der Irankrieg hat die Börsen aufgeschreckt: In der Nacht von Sonntag auf Montag sprang der Ölpreis zeitweise auf über 115 Dollar und pendelt aktuell um die Marke von rund 100 Dollar - das höchste Niveau seit 2022. Schnell wird sichtbar: Die Rohstoffmärkte reagieren einmal mehr extrem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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