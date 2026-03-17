DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STRASSE VON HORMUS - In der Debatte um einen Militäreinsatz in der Straße von Hormus haben die deutschen Reeder den Druck auf die Bundesregierung für eine diplomatische Lösung erhöht. "Die Bundesregierung wägt in der aktuellen Lage verständlicherweise sehr sorgfältig ab. Es geht aus unserer Sicht nicht um eine deutsche Kriegsbeteiligung, sondern darum, internationale Anstrengungen zum Schutz der Handelsschifffahrt zumindest politisch und diplomatisch zu unterstützen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Reeder (VDR), Martin Kröger, der Rheinischen Post. "Als große Handelsnation hat Deutschland ein grundlegendes Interesse an sicheren Seewegen. Rund zwei Drittel unserer Importe und Exporte werden über den Seeweg transportiert - ohne sichere maritime Routen gibt es keinen freien und stabilen Handel", betonte Kröger. "Wer eine verlässliche Versorgung für Wirtschaft und Bevölkerung will, darf diejenigen nicht alleinlassen, die unter teils hohem Risiko Handel über See erst ermöglichen", mahnte er. (Rheinische Post)

BIZ/IRAN - Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) warnte, dass ein langwieriger Konflikt im Nahen Osten einen weiteren Anstieg der Zinssätze und einen Ausverkauf an den Finanzmärkten zu verursachen droht. Ein Krieg, der länger andauert oder sich stärker ausweitet als erwartet, berge das Risiko, die Vermögenspreise unter Druck zu setzen und die Haushalte der Regierungen zu untergraben, sagte Hyun Song Shin, Leiter der Wirtschafts- und Währungsabteilung der BIZ, die die Zentralbanken der Welt berät und einen Teil ihrer Devisenreserven verwaltet. "Wenn der Konflikt anhält, könnten finanzielle Verstärkungseffekte die makroökonomischen Auswirkungen vergrößern", sagte er. (Financial Times)

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March 17, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)

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