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Basler AG: Vorläufige Geschäftszahlen für 2025 - Basler schließt 2025 am oberen Ende der Prognose ab



17.03.2026 / 06:56 CET/CEST

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Corporate News Vorläufige Geschäftszahlen / Jahresabschluss Vorläufige Geschäftszahlen für 2025: Basler schließt 2025 am oberen Ende der Prognose ab Umsatz 224,5 Mio. Euro (2024: 183,7 Mio. Euro, +22 %)

Auftragseingang 237,1 Mio. Euro (2024: 192,4 Mio. Euro, +23 %)

EBITDA 34,9 Mio. Euro (2024: 9,3 Mio. Euro, >100 %)

EBIT 17,7 Mio. Euro (2024 angepasst: -10,1 Mio. Euro, >100 %)

EBT 16,2 Mio. Euro (2024 angepasst: -12,6 Mio. Euro, >100 %)

EBT-Rendite 7,2 % (2024 angepasst: -6,9 %)

Jahresüberschuss 11,6 Mio. Euro (2024 angepasst: -14,2 Mio. Euro)

Freier Cashflow 18,5 Mio. Euro (2024: 2,6 Mio. Euro) Ahrensburg, den 17. März 2026 - Die BASLER AG, ein führender Anbieter von Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Anwendungen, legt heute vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 vor. Im Geschäftsjahr 2025 war der Geschäftsverlauf des Konzerns insgesamt sehr positiv und mündete in Umsatzerlösen sowie einer EBT-Marge am oberen Rand der zweifach erhöhten Prognose. Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um 22 % auf 224,5 Mio. Euro (2024: 183,7 Mio. Euro). Der Auftragseingang erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 23 % auf 237,1 Mio. Euro (2024: 192,4 Mio. Euro). Damit wuchs der Basler Konzern deutlich über dem Markt. Die positive Entwicklung wurde im Wesentlichen durch größere Kundenprojekte in China und den USA, insbesondere in den Anwendungsfeldern Logistik, KI-Hardwareproduktion sowie Batterieproduktion und darüber hinaus durch eine Belebung des Europageschäfts in einem breiten Anwendungsspektrum im zweiten Halbjahr 2025 getragen. Zusätzlich wirkten sich die in den Vorjahren eingeleiteten strukturellen Maßnahmen und die strategische Weiterentwicklung des Produkt- und Lösungsangebots positiv auf die Geschäftsentwicklung und den Ergebnisbeitrag aus. Diese positive Entwicklung nahm im Verlauf des Jahres stetig zu und setzte sich auch in den ersten Wochen des neuen Geschäftsjahres fort. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) betrug 16,2 Mio. Euro (VJ angepasst: -12,6 Mio. Euro), dies entspricht einer EBT-Marge von 7,2 % (VJ angepasst: -6,9 %). Die Ergebnisverbesserung war maßgeblich auf den höheren Rohertrag infolge des Umsatzanstiegs und der verbesserten Rohertragsmarge zurückzuführen. Zusätzlich senkten die Restrukturierungsmaßnahmen in den Vorjahren deutlich die Personalkostenbasis der Organisation. Die Anpassungen im Vorjahresergebnis resultieren aus einer Änderung der Bilanzierung der Leasingeffekte ohne Effekt auf den gesamten Cashflow. Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung und dem Abbau von erhöhten Lagerbeständen war der Freie Cashflow mit 18,5 Mio. Euro (VJ: 2,6 Mio. Euro) auf einem sehr hohen Niveau. Mit diesen Resultaten schließt Basler das Geschäftsjahr entlang der Ende Oktober erhöhten Prognose ab, welche für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz zwischen 220,0 und 225,0 Mio. Euro bei einem Vorsteuerergebnis zwischen 5,5 bis 7,5 % vorsah. Das Unternehmen war zu Beginn des Geschäftsjahres noch von einer Umsatzprognose von 186 Mio. Euro bis 198 Mio. Euro und einer EBT-Marge von 0 % bis 5 % ausgegangen und hat diese Prognose vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung unterjährig zweimal erhöhen können. Weitere Hintergrundinformationen zu den Ergebnissen 2025 sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 folgen mit der Veröffentlichung der endgültigen Zahlen und dem Geschäftsbericht am 31. März 2026. Die vorläufigen Zahlen stehen unter dem Vorbehalt des Testats der Wirtschaftsprüfer und der Zustimmung durch den Aufsichtsrat. ---------------------------------------------------------------- Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 850 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika Basler AG, Hardy Mehl (CEO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir@baslerweb.com, www.baslerweb.com , ISIN DE 0005102008





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Verena Fehling

Tel. 04102 463 101

Email: Verena.fehling@baslerweb.com



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