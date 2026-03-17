Die meisten Anleger sorgen sich angesichts der Iran-Krise um ihre Aktieninvestments, doch die Investmentbank Goldman Sachs erwartet tatsächlich massive Kurssteigerungen noch in diesem Jahr. Während sich viele Anleger angesichts der Iran-Kriege um die Kurse an den Aktienmärkten sorgen, ist sich die Investmentbank Goldman Sachs sicher, dass es mit den Kursen bald deutlich nach oben gehen kann. So massiv steigt die Börse noch in diesem Jahr, sagt Goldman ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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