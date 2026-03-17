Die faktische Schließung der Straße von Hormus wirbelt den globalen Gasmarkt durcheinander - mit spürbaren Folgen für Europa und seine ohnehin knappen Speicher. Während Energie-intensiven Branchen die Kosten davonlaufen, profitieren Produzenten, Exporteure und Infrastrukturanbieter vom LNG-Run. Für Anleger entsteht daraus ein Trend mit Rückenwind. Die Energieversorgung ist wieder Politik - und plötzlich auch wieder eine Frage harter Verfügbarkeit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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