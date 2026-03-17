Stellt euch eine Welt vor, die so gewaltig wie der Ringplanet Saturn erscheint, aber kaum mehr auf die Waage bringt als unsere Erde. Solche Himmelskörper existieren tatsächlich in den Tiefen des Alls, doch ihre bloße Existenz stellt die moderne Astronomie vor massive Probleme. Das James-Webb-Weltraumteleskop der US-Raumfahrtbehörde Nasa hat kürzlich den Exoplaneten Kepler-51d unter die Lupe genommen. Dieser gehört zur seltenen Klasse der sogenannten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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