Die Ölpreise entwickeln sich weiterhin sehr volatil, verharren dabei aber auf dreistelligem Niveau. Für erhöhte Nervosität sorgten gestern die Bilder vom brennenden Öl- und Erdgasfeld Schah in Abu Dhabi nach einem iranischen Drohnenangriff. Das Vorkommen zählt zu den größten der Welt. Es gibt aber auch Meldungen, die den Ölpreis belasteten.So hat etwa der Iran zwei unter indischer Flagge fahrenden LNG-Tanker unter Aufsicht der indischen Marine die Durchfahrt durch die Straße von Hormus erlaubt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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