Apple baut sein Angebot für Content-Ersteller weiter aus: Der iPhone-Konzern hat den Video-Editing-Spezialisten MotionVFX übernommen. Das Unternehmen entwickelt Plug-ins, Vorlagen und Effekte für Apples Schnittsoftware Final Cut Pro. Ziel ist es, die Funktionen künftig direkt in die Software zu integrieren, statt auf externe Erweiterungen angewiesen zu sein.MotionVFX, 2009 gegründet, bietet seine Tools bislang im Abo ab 29 Dollar pro Monat an. Mit dem Schritt sichert sich Apple nicht nur Technologie, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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