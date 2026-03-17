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UBS bleibt bullish: Goldpreisziel bei bis zu 6.200 USD

Gold hat seit dem Ausbruch des Iran-Konflikts zwar nicht den sicheren Hafen gespielt, den viele Marktteilnehmer erwartet hatten. Dennoch hält die Schweizer Großbank UBS an ihrer positiven Einschätzung für das Edelmetall fest. Die Analysten d sehen Gold trotz der jüngsten Seitwärtsbewegung weiter auf Kurs in Richtung 5.900 bis 6.200 US-Dollar je Unze.

Aus ihrer Sicht sprechen dafür weniger direkte Kriegseffekte als vielmehr das Zusammenspiel aus makroökonomischen Risiken, geldpolitischer Perspektive, robuster Nachfrage und strukturellen Angebotsgrenzen.

Auffällig ist dabei zunächst die Diskrepanz zwischen Preisverhalten und Erwartungshaltung. Seit Beginn des Konflikts mit Iran gelang es Gold nicht, nachhaltig über 5.200 US-Dollar je Unze auszubrechen. Die klassische Flucht in den sicheren Hafen blieb damit zunächst aus. UBS verweist darauf, dass sich dieses Verhalten durchaus mit früheren geopolitischen Krisen vergleichen lässt. In solchen Phasen suchen Investoren oft zunächst Liquidität oder weichen auf andere Anlageklassen wie Energie aus, statt sofort dauerhaft in Gold umzuschichten.

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Analysten bleiben bullish: Gold trotz Iran-Delle auf Kurs Richtung 6.200 Dollar je Unze

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