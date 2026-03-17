RS2, ein globaler Tier-1-Anbieter von Infrastruktur- und Technologielösungen für die Zahlungsabwicklung, hat heute die Einführung von Beyond by RS2 bekannt gegeben, einer neuen Marke für digitale Zahlungen, die ins Leben gerufen wurde, um Fintech-Unternehmen, Plattformen und Zahlungsanbieter dabei zu unterstützen, schnell Kartenausgabe- und Zahlungsakzeptanzdienste in ganz Europa einzuführen.

Beyond by RS2 baut auf der weltweit etablierten BankWORKS-Plattform von RS2 auf und bietet Fintechs ein umfassendes Programm für gesponserte Issuer und Acquirer, mit dem Partner Karten ausgeben und Zahlungen abwickeln können, ohne eine eigene Banklizenz oder eine direkte Mitgliedschaft in einem Kartensystem zu benötigen.

Das Programm nutzt die Electronic Money Institution (EMI)-Lizenz von RS2 in Deutschland sowie dessen Vollmitgliedschaft bei Visa und Mastercard, die es Fintech-Partnern ermöglicht, unter der regulierten Infrastruktur von RS2 zu operieren und dabei ihr eigenes Kundenerlebnis und ihre eigene Marke beizubehalten.

"Beyond by RS2 ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unserer Strategie, Innovationen im Zahlungsverkehr voranzutreiben", so Radi El Haj, CEO von RS2. "Fintechs von heute wollen schnell leistungsstarke Zahlungsprodukte entwickeln, doch die regulatorischen und technischen Hürden können enorm sein. Beyond by RS2 beseitigt diese Komplexität und bietet Innovatoren die Möglichkeit, sich auf ihre Kunden zu konzentrieren, während wir uns um Infrastruktur, Compliance und Skalierbarkeit kümmern."

Eine einheitliche Plattform für Issuing und Acquiring

Im Gegensatz zu vielen Banking-as-a-Service-Anbietern, die sich vor allem auf die Kartenausgabe konzentrieren, bietet Beyond by RS2 eine vollständig integrierte Zahlungsinfrastruktur, mit der Partner die Kartenausgabe und das Merchant Acquiring auf einer einzigen Plattform kombinieren können.

Dies ermöglicht es Fintechs und Plattformen, ganzheitliche Zahlungsökosysteme aufzubauen, einschließlich:

Ausgabe von Kreditkarten für Verbraucher und Unternehmen

Multi-Währungs-Zahlungsprodukte

Integrierte Finanzfunktionen für Marktplätze und Plattformen

Dienstleistungen im Bereich Merchant Acquiring und Zahlungsakzeptanz

Tools für integrierte Berichterstattung und Compliance

Die Lösung wird durch die Cloud-native BankWORKS-Technologie von RS2 unterstützt, die hohe Transaktionsvolumina, Omnichannel-Zahlungen und skalierbare API-Integrationen ermöglicht.

Dank des regulatorischen Rahmenwerks von RS2 können Partner neue Zahlungsprogramme innerhalb von Monaten statt Jahren auf den Markt bringen, was die Markteinführungszeit erheblich verkürzt und gleichzeitig die vollständige Compliance mit den europäischen Vorschriften gewährleistet.

Beyond by RS2

Beyond by RS2 ist ein Sponsoring-Programm, das Kunen jeder Größe die Möglichkeit bietet, die End-to-End-Zahlungsplattform von RS2 zu lizenzieren und ihr eigenes Händler- und Karteninhaber-Portfolio zu verwalten. Dieses für Independent Software Vendors (ISVs), Payment Facilitators (PayFacs), Fintechs und Digitalbanken aufgesetzte Programm erlaubt es Ihnen, Händler- und Karteninhaberdienste unter Ihrer eigenen Marke anzubieten, Zahlungen zu monetarisieren und weltweit zu skalieren und all das ohne regulatorische Hindernisse

https://www.beyondbyrs2.com/index.html

Über RS2

RS2 ist ein globaler Tier-1-Anbieter von Infrastruktur- und Technologielösungen für die Zahlungsabwicklung, mit denen Banken und Zahlungsdienstleister ihre Issuer- und Acquirer-Prozesse auf einer einzigen, einheitlichen Plattform modernisieren können. Seine Cloud-native Global Payment Platform sorgt für End-to-End-Abwicklung, -Orchestrierung, -Clearing und -Abrechnung über alle Kanäle und Zahlungsarten hinweg.

Die Architektur von RS2 wurde entwickelt, um Finanzinstitute in jeder Phase ihres Wachstums zu unterstützen. Sie bietet einen einzigen Integrationspunkt für die Echtzeit-Transaktionsverarbeitung, datengestützte Entscheidungsfindung und die nahtlose Expansion in neue Märkte. Die fortschrittliche Orchestrierungsschicht bietet Kunden vollständige Transparenz und Kontrolle über Zahlungsströme, Leistungsoptimierung, Abstimmung sowie Mehrwertdienste.

Durch die Kombination von operativer Resilienz mit API-first-Flexibilität hilft RS2 Banken, Fintechs und Zahlungsdienstleistern, Innovationen voranzutreiben, die Autorisierungsleistung zu verbessern und in einer zunehmend digitalen Zahlungslandschaft ein nachhaltiges Umsatzwachstum zu erzielen.

www.RS2.com

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