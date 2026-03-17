Auf diese eine Aktie setzen sowohl die Star-Investorin Cathie Wood als auch der Milliardär Bill Gates. Doch was steckt hinter diesem Investment? Und warum könnte sich auch für Sie ein Kauf bei den Papieren lohnen? Tech-Milliardär Bill Gates und Star-Investorin Cathie Wood sind sehr verschieden. Beide haben völlig unterschiedliche Investmentstile und äußern sich auch politisch in gänzlich verschiedenen Richtungen. Doch bei einer Aktie sind sich die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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