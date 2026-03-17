Fed und EZB tagen in dieser Woche. Während bei der Fed Zinssenkungs-Hoffnungen schwinden, preist der Markt bei der EZB bereits Zinsanhebungen ein. Warum Ölpreisschock, Inflation und neue Zinsängste gerade Bankaktien besonders treffen. Bei der US-Notenbank Fed findet die Sitzung am Mittwoch (18. 3. ) statt, bei der EZB einen Tag später. Es dürfte spannend werden. Denn angesichts der neuen geopolitischen Lage - Iran-Krieg, Ölpreisschock, neue Inflationsrisiken - geraten auch die Notenbanker unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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