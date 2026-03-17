EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bereut Europas Rückzug aus der Atomenergie. Private Investoren sollen jetzt 200 Millionen Euro in die Entwicklung von neuen, kleinen Atomkraftwerken stecken. Doch das entlarvt die dreiste Verkaufe, die dahinterliegt, meint unser Autor. Manchmal braucht man in Politik und Wirtschaft auch ein bisschen Glück: Der Irankrieg ist eine politische, menschliche, ökologische und ökonomische Katastrophe. Aber für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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