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Fed: Abwartende Haltung vor weiteren Entscheidungen
Von François Rimeu, Senior Strategist, Crédit Mutuel Asset Management
Angesichts der anhaltenden Inflation und der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Lage im Nahen Osten wird erwartet, dass die US-Notenbank (Fed) ihre Zinsen im März unverändert lässt. Die vierteljährliche Aktualisierung der Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen (Summary of Economic Projections, SEP) könnte eine restriktivere Haltung des Offenmarktausschusses (FOMC) widerspiegeln: Da sich die meisten Mitglieder weiterhin auf Inflationsrisiken konzentrieren, könnten mehr geldpolitische Entscheidungsträger von einer Zinssenkung in diesem Jahr absehen.
Unsere Erwartungen:
Zusammenfassend:
Jerome Powell dürfte eine vorsichtige, datengestützte Geldpolitik bekräftigen und die Stärke des Konjunkturzyklus sowie eine Rückkehr der Inflation zum Zielwert erst ab 2028 hervorheben. Er wird betonen, dass jede Lockerung eindeutige Anzeichen für einen anhaltenden Rückgang der Inflation in Richtung 2 % erfordern wird, gleichzeitig aber bereit bleiben, im Falle einer Verschlechterung der Arbeitsmarktlage zu reagieren. Trotz des aktuellen Energieschocks dürfte die Federal Reserve einen vorübergehenden Preisdruck tolerieren: Kostenanstiege im Zusammenhang mit Versorgungsschocks, die in der Regel vorübergehend sind, rechtfertigen keine geldpolitische Reaktion, solange die Inflationserwartungen fest verankert bleiben.
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[1] PCE = Personal Consumption Expenditures Price Index = Preisindex der persönlichen Konsumausgaben
17.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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