Die Edelmetallmärkte starteten schwach in die neue Handelswoche. Während der Goldpreis seinen Abwärtstrend fortsetzte und bereits den vierten Tag in Folge nachgab, zeigte sich Silber deutlich robuster. Gleichzeitig sorgte eine leichte Gegenbewegung beim Euro für zusätzliche Effekte auf die Preisentwicklung im Euroraum. Im Hintergrund bleibt die geopolitische Lage angespannt. Steigende Ölpreise und Unsicherheiten rund um den Iran-Konflikt halten die Märkte in Atem, während Anleger gleichzeitig auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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