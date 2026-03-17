Sartorius stellt die Weichen für weiteres Wachstum. Der Labor- und Pharmazulieferer will in den kommenden Jahren seine Stärken gezielt ausbauen, neue Geschäftsfelder erschließen und die Effizienz steigern. Ziel ist es, auch künftig besser als der Markt abzuschneiden, wie CEO Michael Grosse am Tag des Kapitalmarkttages betont.Ab 2027 peilt der DAX-Konzern ein organisches Umsatzplus von 8 bis 11 Prozent jährlich an. Damit würde Sartorius die relevanten Märkte um rund ein bis zwei Prozentpunkte übertreffen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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