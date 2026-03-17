Highlights

- Die detaillierten Planungsarbeiten sind planmäßig vorangeschritten und sollen bis Juli 2026 abgeschlossen sein

- Die Bestellungen für die wichtigsten Anlagenkomponenten wurden bereits erteilt - die Fertigung bei Lieferanten in verschiedenen Ländern ist im Gange

- Die bisherigen Arbeiten bringen das Erweiterungsprojekt mit einer Kapazität von 800 Tonnen pro Jahr der Baureife näher

- Die Beschaffung und die Lieferantenqualifizierung werden zudem die künftige Lizenzierungen und das Angebot an Technologielösungen unterstützen

Vancouver (Kanada), den 17. März 2026 / IRW-Press / Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) ("Nano One" oder das "Unternehmen"), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, freut sich, einen aktuellen Bericht über den Fortschritt seines Projekts zur Erweiterung der Produktionskapazität für Lithium-Eisenphosphat (LFP) am Standort Candiac vorzulegen, durch das die Kapazität auf 800 Tonnen pro Jahr (tpa) erhöht wird.

Nach dem im vierten Quartal 2025 bekannt gegebenen Investitionsentscheidungs-Meilenstein sind die detaillierten Planungsarbeiten inzwischen zu mehr als 25 Prozent abgeschlossen und sollen bis Juli 2026 fertiggestellt sein. Für wichtige Ausrüstungskomponenten wurden bereits Bestellungen bei Lieferanten in Frankreich, Deutschland und anderen Ländern aufgegeben. Die Lieferantenauswahl für die übrigen wichtigen Ausrüstungspakete ist abgeschlossen.

Die bisherigen Arbeiten stellen wichtige Schritte auf dem Weg zur Baureife dar. Wie im Prospektnachtrag des Unternehmens vom 8. Dezember 2025 dargelegt, strebt das Unternehmen den Abschluss der Beschaffung, Installation und Inbetriebnahme der neu erweiterten Produktionskapazität in der ersten Hälfte des Jahres 2027 an.

"Die detaillierte Planung und die Beschaffung von Ausrüstungen mit langen Lieferzeiten in Candiac sind planmäßig und gemäß den Vorgaben vorangeschritten", erklärt Denis Geoffroy, Chief Operating Officer von Nano One. "Ich bin zuversichtlich, dass dieses Erweiterungsprojekt im Rahmen des Budgets und termingerecht für das erste Halbjahr 2027 abgeschlossen wird."

Die derzeitigen Arbeiten zur Beschaffung von Ausrüstung und zur Lieferantenqualifizierung werden Nano One zudem dabei helfen, sich auf künftige Lizenzierungen und Technologielösungen vorzubereiten. Die Kompatibilität der Ausrüstung und die Lieferantenqualifizierung werden die kommerziellen Angebote des Unternehmens im Rahmen des CAM-Pakets unterstützen.

Die Anlage von Nano One in Candiac umfasst mehrere One-Pot-Produktionslinien, die jeweils für eine bestimmte Aufgabe in den Bereichen Technologieentwicklung, Demonstration und Scale-up ausgelegt sind.

Die Ende 2023 in Betrieb genommene Pilotlinie besteht aus zwei 2-Kubikmeter-Reaktoren und dient dem Scale-up, der Kundenqualifizierung sowie der Produktion kleiner Mengen.

Die kommerzielle Demonstrationslinie integriert den bestehenden 20-Kubikmeter-Reaktor mit den Nebenanlagen zu einer automatisierten Produktionslinie. Dies bildet die Grundlage für die kurzfristige kommerzielle Produktion und unterstützt die Produkt- sowie Prozessvalidierung mit Abnehmern größerer Mengen sowie potenziellen Lizenznehmern des modularen Anlagenkonzepts von Nano One.

Die Ingenieursarbeiten sind speziell auf die Integration und Automatisierung eines bestehenden 20-Kubikmeter-Reaktors ausgerichtet und zielen darauf ab, dessen Produktionskapazität nach Fertigstellung auf 800 Tonnen pro Jahr zu skalieren. Mit einem Volumen von 20 Kubikmetern befindet sich dieser Reaktor bereits im industriellen Maßstab. Sein Design lässt sich modular vielfach replizieren, um die Kapazitätsanforderungen von LFP-Produktionsanlagen mit höheren Volumina zu erfüllen.

Über Nano One

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Verfahrenstechnikunternehmen, das die Herstellung von Kathodenaktivmaterialien (CAMs) für Lithium-Ionen-Batterien revolutioniert. Die Plattform von Nano One basiert auf einem Portfolio patentierter Verfahren, jahrzehntelangem Fertigungs-Know-how und modularen Anlagenkonzepten, die eine skalierbare, kostengünstige und einfacher zu genehmigende CAM-Produktion mit robusten Lieferketten ermöglichen.

Die Technologie eliminiert Abwasser und Nebenprodukte, ermöglicht die Verwendung regionaler Rohstoffe und reduziert die Abhängigkeit von volatilen ausländischen Lieferketten. Modulare Anlagen sind mit weniger Schritten konzipiert, um Investitionskosten, Energie- und Umweltintensität zu reduzieren und die Bereitstellung, Herstellung und Lizenzierung zu beschleunigen.

Die Produktentwicklung und Prozessoptimierung erfolgt im Innovationszentrum von Nano One in Burnaby, British Columbia, während die Pilotierung, Demonstration und kommerzielle Produktion in Candiac, Québec, angesiedelt sind und von einem Team mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der kommerziellen Kathodenherstellung für globale Zellhersteller unterstützt werden.

Strategische Kooperationen mit globalen Partnern wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Wachstumsstrategie "Design-One-Build-Many" von Nano One. Nano One hat finanzielle Unterstützung von den Regierungen Kanadas, der Vereinigten Staaten, Québecs und British Columbias erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

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E-Mail: info@nanoone.ca

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