Die SIAL Paris findet vom 17. bis 21. Oktober 2026 wieder in Paris Nord Villepinte statt.

Die Ausgabe 2026 wird voraussichtlich die ambitionierteste in der Geschichte der Messe werden, die bereits rekordverdächtige Veranstaltung von 2024 noch übertreffen und ihren Status als globaler Maßstab für die Lebensmittelbranche weiter festigen.

Die SIAL Paris positioniert sich erneut als leistungsstarker Geschäftsbeschleuniger, als unvergleichliches Schaufenster für bedeutende Innovationen und als strategische Beobachtungsstelle für die Trends, die weltweit die Zukunft der Lebensmittelbranche prägen.

Mit einer Ausstellungsfläche, die bereits zu 85 % ausgebucht ist, erwarteten bis zu 8.000 Ausstellern, 295.000 Fachbesuchern und mehr als 280.000 m² Ausstellungsfläche, die sich über 10 Schlüsselbranchen erstreckt, bestätigt die SIAL Paris 2026 sowohl ihre außergewöhnliche internationale Reichweite als auch das starke Engagement von Unternehmen entlang der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette.

EINE STARKE GESCHÄFTSDYNAMIK UND EINE ÄUSSERST INTERNATIONALE MESSE

Bereits sieben Monate vor der Eröffnung weist die SIAL Paris 2026 starke wirtschaftliche Kennzahlen auf. Mehr als 260.000 m² Ausstellungsfläche wurden bereits verkauft, was einem Anstieg von +16 % gegenüber der Vorjahresausgabe zum gleichen Zeitpunkt entspricht. Mehrere Sektoren haben bereits fast ihre Kapazitätsgrenzen erreicht, darunter Lebensmittel, Feinkost, Fleisch, Geflügel, Delikatessen, Getreide, Hülsenfrüchte sowie Obst und Gemüse.

Auch andere Bereiche wie der Lebensmittelhandel mit einem breiten Sortiment, Süßwaren, Tiefkühlprodukte und Getränke verzeichnen eine starke Einstellungsdynamik und tragen so zu einem vielfältigen Angebot bei. Italien, Spanien, die Türkei, Griechenland und Frankreich führen die Top 5 der Ausstellerländer an, was die starke Beteiligung der großen europäischen Exporteure unterstreicht.

INNOVATION IM ZENTRUM DER STRATEGIE

Im Jahr 2026 stellt die SIAL Paris Innovation mehr denn je in den Mittelpunkt ihrer Strategie.

Die SIAL Innovation, die ihr 30-jähriges Jubiläum feiert, präsentiert sich mit einem neuen Format und einem noch reichhaltigeren Erlebnis. Sie integriert nun die SIAL Taste vollständig, stellt das Geschmackserlebnis in den Mittelpunkt der Innovationsreise und bietet den Besuchern die Möglichkeit, die Küche von morgen zu entdecken und zu erleben.

Zu der Messe werden mehr als 650 Start-ups erwartet, darunter rund 150, die sich im Bereich SIAL Start-up versammeln. Eine eigene Bühne für Startup-Pitches verschafft jungen Unternehmen mehr Sichtbarkeit und direkten Zugang zu Investoren, Käufern und Partnern.

INSPIRATION, EINBLICKE UND VORDENKERROLLE

Als bedeutende Drehscheibe für Inspiration und zukunftsorientierten Dialog bringt die SIAL Paris im Rahmen der SIAL Summits und SIAL Talks internationale Experten, Forscher, Führungskräfte und Entscheidungsträger zusammen, um Marktveränderungen zu entschlüsseln, bestehende Modelle zu hinterfragen und die Zukunft der Branche zu antizipieren.

EIN VERBESSERTES GESCHÄFTSERLEBNIS

Die SIAL Paris 2026 ist als lebendige, erlebnisorientierte Messe konzipiert und wird eine KI-gestützte Matchmaking-Plattform, einen "Meet Match"-Bereich, eine erweiterte Business Lounge sowie Speed-Meeting-Sessions bieten, um Geschäftsmöglichkeiten zu fördern. Dabei bringt sie das globale Lebensmittel-Ökosystem zusammen, um Innovation, Zusammenarbeit und den Wandel der Branche weltweit voranzutreiben.

Über die SIAL Paris

Die SIAL Paris ist seit 1964 die weltweit größte Fachmesse für Lebensmittel. Die alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung bringt Fachleute und wichtige Akteure der Lebensmittelbranche zusammen, um Trends zu erörtern, Innovationen vorzustellen und weltweit neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

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