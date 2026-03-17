BÖRSE AKTUELL: Ölpreis steigt, Asien freundlich - geopolitische Risiken dominieren Märkte (17.03.2026)

Börse heute: Gemischte Signale zum Handelsstart ??

Die Börse heute startet mit einer vorsichtig positiven Tendenz in den Dienstag. Während Aktienmärkte in Asien leichte Gewinne verzeichnen, bleibt die Börse aktuell von Unsicherheit geprägt. Besonders an den Devisen- und Rohstoffmärkten dominiert weiterhin eine "Risk-off"-Stimmung, getrieben durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten und wichtige geldpolitische Entscheidungen.

Märkte in Südkorea, Vietnam, Indien und China legen moderat zu, wobei die Kursbewegungen insgesamt begrenzt bleiben. Anleger agieren zurückhaltend, da sowohl geopolitische Risiken als auch Entscheidungen der Zentralbanken aktuell die Richtung vorgeben.

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