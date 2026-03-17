Mit der zunehmenden Verbreitung von schweren Elektrofahrzeugen in ganz Europa macht die Ladeinfrastruktur weitere Fortschritte in Richtung einer Kapazität im Megawattbereich. Windrose und Autel Europe haben kürzlich den erfolgreichen Abschluss eines praxisnahen Ladevorgangs mit einem Megawatt Charging System (MCS) am Mega Charging Hub eines wichtigen Kunden von Revolt in Roosendaal bekannt gegeben. Damit wurde das Laden gemäß dem MCS-Standard unter realen Betriebsbedingungen vor Ort erfolgreich validiert.

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Windrose electric truck charging with Autel's MCS-enabled megawatt charging system.

Die Anlage basiert auf einer modularen Megawatt-Konfiguration, bei der drei MaxiCharger DS480-Hochleistungsladeschränke parallel geschaltet sind und zusammen ein 1.440-kW-System bilden. Sie ist mit dem MCS-fähigen Ladegerät MaxiCharger DT1500 gekoppelt, das über die MCS-Schnittstelle eine Leistung von bis zu 1,2 MW bei einer maximalen Stromstärke von 1.500 A liefern kann und zudem das CCS-Laden mit einer Dauerleistung von bis zu 650 A unterstützt.

Das System wurde für den Dauerbetrieb mit hohen Stromstärken konzipiert und integriert eine flüssigkeitsgekühlte Kabeltechnologie, eine abgestimmte Stromumwandlung sowie eine stabile Kommunikationsarchitektur. Im Zuge der Weiterentwicklung von Ladesystemen in Richtung der Megawatt-Marke gewinnen Faktoren wie Wärmemanagement, Interoperabilität zwischen Fahrzeug und Ladegerät, Kommunikationsstandards wie ISO 15118-20 sowie die Standortintegration für die technische Konzeption immer mehr an Relevanz. Der erfolgreiche Testlauf unter realen Betriebsbedingungen hat die zuverlässige Interoperabilität zwischen der Ladeinfrastruktur von Autel und der Elektro-Lkw-Plattform von Windrose unter Beweis gestellt.

"Wir sind hoch erfreut über die Partnerschaft mit Autel, mit der wir die MCS-Ladefunktion erfolgreich umsetzen konnten. MCS wird ein wichtiger Baustein für die Elektrifizierung des Fernverkehrs der nächsten Generation sein und ein skalierbares und ultraschnelles Laden für die Zukunft des emissionsfreien Güterverkehrs ermöglichen", erklärt Wen Han, CEO bei Windrose.

"Megawattladen zeichnet sich nicht allein durch höhere Ladeleistungen aus", so Andreas Lastei, Vice President bei Autel Smart Energy Europe. "Es erfordert eine koordinierte Systementwicklung in den Bereichen Stromumwandlung, Wärmemanagement, Kommunikationsstabilität und Standortintegration. Die Zusammenarbeit mit Fahrzeugherstellern wie Windrose ermöglicht uns, die Interoperabilität unter realen Betriebsbedingungen zu überprüfen und die Architektur der Infrastruktur an die tatsächlichen Anforderungen von Schwerlastfahrzeugen anzupassen. Diese Art der technischen Kooperation kann gewährleisten, dass Megawatt-Infrastrukturen in ganz Europa zuverlässig bereitgestellt und nachhaltig skaliert werden können."

Nach der erfolgreichen MCS-Validierung in Europa einem Meilenstein, der einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Megawatt-Ladeinfrastruktur für den Schwerlastverkehr in der gesamten Region leistet vertiefen Autel und Windrose ihre Zusammenarbeit in weiteren internationalen Märkten. Neben Infrastrukturprojekten im Megawattbereich in Europa treiben die beiden Unternehmen den Ausbau von Ladeinfrastruktur für Schwerlastfahrzeuge in Australien voran und unterstützen so die Elektrifizierung des Fernverkehrs. Die langfristige Zusammenarbeit bekräftigt das gemeinsame Engagement, die Fahrzeugentwicklung auf eine skalierbare Ladeinfrastruktur abzustimmen und so die Umsetzung emissionsfreier Transportlösungen in der Praxis voranzutreiben.

Aufgrund des hohen Energieverbrauchs und der starken Beanspruchung im Betrieb bleibt der Schwerlastverkehr eines der Segmente, deren Elektrifizierung mit den größten Herausforderungen verbunden ist. Durch die Validierung der Ladeleistung unter realen Betriebsbedingungen leisten Autel und Windrose dazu bei, Ausfallzeiten beim Laden zu reduzieren, die Flotteneffizienz zu verbessern und die wirtschaftliche Tragfähigkeit des emissionsfreien Güterverkehrs voranzutreiben.

Über Windrose Electric

Windrose Electric hat seine Wurzeln in China und hat heute seinen Sitz in Antwerpen, Belgien. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Entwickler von emissionsfreien Langstrecken-Lkw. Gegründet wurde das Unternehmen 2022 von Wen Han, einem Absolventen der Stanford University. Mittlerweile ist Windrose mit seinen Lkw auf vier Kontinenten präsent: Nordamerika, Europa, Asien, Ozeanien und Südamerika. Der vollelektrische Lkw von Windrose erreicht bei einer Gesamtlast von 49 Tonnen eine Reichweite von 670 km. Die zweite Generation wurde für eine Reichweite von über 800 km bzw. 500 Meilen ausgelegt. Windrose Electric arbeitet mit führenden Marken wie Kühne+Nagel, Decathlon, Remy Cointreau, Nestlé Wyeth Nutrition, Rittal und KLN zusammen.

Über Autel

Autel Europe bietet intelligente Ladelösungen für Elektrofahrzeuge in privaten, gewerblichen und öffentlichen Einsatzbereichen an. Die MaxiCharger-Serie umfasst zuverlässige, leistungsstarke AC- und DC-Ladegeräte, bei denen Sicherheit, Interoperabilität und einfache Implementierung an erster Stelle stehen. Heute bedient Autel Europe Kunden in 37 Ländern auf dem gesamten Kontinent und unterstützt den Übergang zu nachhaltiger Mobilität mit einer flexiblen und zukunftsorientierten Ladeinfrastruktur.

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