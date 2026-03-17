Eigentlich klingt das neue Schufa-System nach einem Fortschritt: transparenter, einfacher, nachvollziehbarer soll es sein. Doch erste Testergebnisse zeigen schon, dass selbst Menschen mit sauberem Zahlungsverhalten deutlich niedriger bewertet werden können als bislang. So kannst du das nachprüfen. Ab sofort stellt die Schufa ihr Bewertungssystem grundlegend um. Der bisherige Score mitsamt den meisten Branchenscores wird durch ein neues Modell ersetzt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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