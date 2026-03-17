© Foto: Dall-EÖlpreise ziehen weiter an, während der Konflikt im Nahen Osten wichtige Lieferwege lahmlegt und die Angst vor einer globalen Versorgungskrise wächst.Angesichts einer weitgehenden Blockade der Straße von Hormus sind die Ölpreise am Dienstag deutlich gestiegen. Brent verteuerte sich um 3 Prozent auf 104 US-Dollar je Barrel, während WTI um 3,6 Prozent auf 96,85 US-Dollar zulegte. Versorgungsrisiken dominieren Marktgeschehen Die anhaltende militärische Eskalation zwischen den USA und dem Iran geht mittlerweile in die dritte Woche. Marktbeobachter warnen vor erheblichen Risiken für die globale Energieversorgung. "Es reicht ein einziger Zwischenfall - etwa ein Raketenangriff oder eine Mine - um …Den vollständigen Artikel lesen
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