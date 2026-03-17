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Le Clarence unter der Leitung von Andrea Capasso mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet



17.03.2026 / 09:20 CET/CEST

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PARIS, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Le Clarence, eine unverzichtbare Adresse der Pariser Spitzengastronomie, feiert seine zwei Sterne im Michelin-Führer bei der Feier 2026. Diese Auszeichnung ehrt die Arbeit und die Vision von Andrea Capasso, Executive Chef seit September 2025, der bereits in seinem ersten Jahr an der Spitze der Küche eine große Anerkennung für seine Strenge und sein kulinarisches Feingefühl erhält. Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie hier:

https://www.multivu.com/domaine-clarence-dillon/9387451-en-le-clarence-awarded-two-michelin-stars-under-direction-andrea-capasso Nur wenige Schritte vom Grand Palais entfernt, in einem ebenso majestätischen wie intimen Rahmen, wurde das Le Clarence im November 2015 auf Initiative der Familiengruppe Domaine Clarence Dillon eröffnet, die Eigentümerin renommierter Weingüter wie des legendären Château Haut-Brion ist. Diese Adresse verkörpert eine raffinierte und zeitlose französische Lebensart, für die sich S.R.H. Prinz Robert von Luxemburg einsetzt, der die vierte Generation der Familie repräsentiert und als Präsident des Unternehmens fungiert. Eine Auszeichnung zu Ehren der Küche von Andrea Capasso Mit Anfang dreißig und vierzehn Jahren Erfahrung bringt Andrea Capasso in Le Clarence eine Energie ein, die sowohl heiter als auch lebendig ist. Seit sieben Jahren ist er Teil des Restaurants und verkörpert nun dessen Kontinuität und Schwung. Seine Küche geht über die technische Beherrschung hinaus, sie ist etwas zum Anfassen. Seine kulinarischen Texte sind wie eine einhüllende und elektrisierende Partitur konzipiert, die sich in Sequenzen entfaltet. Sie erforschen die Essenz sorgfältig ausgewählter Zutaten, die mit Präzision verarbeitet und dann zu vielfältigen, manchmal unerwarteten, aber immer klaren Ausdrucksformen erhoben werden. Ein roter Faden von umhüllender Zartheit und feiner Säure zieht sich durch jeden Bissen, während die von Le Clarence so geschätzten Kombinationen von Land und Meer eine neue Dimension erhalten. Andrea Capasso kocht, um durch Emotionen zu bewegen und wiederherzustellen, ein aufrichtiger Ansatz, der bei den Gästen den Wunsch weckt, wiederzukommen. "Zwei Michelin-Sterne in meinem ersten Jahr als Küchenchef zu erhalten, ist eine große Ehre", sagt Andrea Capasso. "Diese Auszeichnung ist vor allem eine Anerkennung für die kollektive Anstrengung, das tägliche Engagement derjenigen, die Le Clarence zum Leben erwecken, und das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Es ermutigt uns, weiterhin mit dem Herzen zu kochen, echte Emotionen zu suchen und jedem Gast einen Genussmoment zu bieten, der in Erinnerung bleibt." Aus der Beobachtung der Vorlieben seiner Gäste heraus hat Andrea Capasso neben den Degustationsmenüs ein werktägliches Mittagsmenü eingeführt, das sich mit den Jahreszeiten weiterentwickelt. Es ist für einen vollen Terminkalender konzipiert und bietet die Möglichkeit, das Le Clarence in nur einer Stunde zu erleben, ohne Kompromisse bei Geschmack und Standard einzugehen. Ein Kunststück, bei dem die Präzision des Services mit der Kreativität auf dem Teller konkurriert. Eine Erfahrung, die sich durch einen hervorragenden Service auszeichnet Charles Weyland inszeniert eine elegante und doch entspannte Gastfreundschaft, die das Herzstück dieser Erfahrung ist. Ausgebildet in führenden Häusern, bringt er in das Le Clarence eine Vision von Service ein, die auf aufmerksamen Zuhören und einem intuitiven Verständnis für jeden Gast beruht. Weit entfernt von jeglicher Formalität schafft er eine warme und fast intime Atmosphäre, in der Küche und Esszimmer in perfekter Harmonie zueinander stehen und jeden Moment in der Privatvilla aufwerten. Le Clarence verfügt außerdem über einen der bemerkenswertesten Weinkeller in Paris, der fast 2.000 Referenzen aus den besten französischen Terroirs umfasst. Jeder Weinservice, der vom Sommelier-Team inszeniert wird, wird zu einem besonderen Moment: Die persönliche Beratung, das Dekantieren und die Kombination von Speisen und Weinen schaffen einen einzigartigen Dialog zwischen Gastronomie und Grands Crus, der jedes Gericht und jeden Moment im Restaurant aufwertet. Mit der Verleihung von zwei Michelin-Sternen bestätigt das Le Clarence die Einzigartigkeit der Küche von Andrea Capasso und die Exzellenz eines ganzheitlichen Erlebnisses und etabliert sich mehr denn je unter den größten gastronomischen Zielen in Paris. Über die Domaine Clarence Dillon Die 1935 gegründete Familiengruppe Domaine Clarence Dillon vereinigt einige der renommiertesten Weingüter der Welt: Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion, Château Quintus, Clarendelle und Klara. Seit 2015 hat die Domaine Clarence Dillon auch eine Pariser Residenz eingerichtet, ein wahrer Botschafter der französischen Lebensart, der von Prinz Robert von Luxemburg, dem Präsidenten der Domaine Clarence Dillon und Vertreter der vierten Generation der Familie, geschätzt wird. Es beherbergt das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant Le Clarence und La Cave du Château, eine außergewöhnliche Boutique, die sich den besten Weinen und Spirituosen des französischen Terroirs widmet, das auch in Bordeaux zu finden ist ( https://www.lacaveduchateau.com ). Seit 2018 sind Prinz Robert von Luxemburg und die Domaine Clarence Dillon Mitglieder von Primum Familiae Vini, einer internationalen Vereinigung von 12 Familien, deren Châteaux und Weingüter einige der größten Weine der Welt produzieren. Die Domaine Clarence Dillon setzt auch die philanthropische Tradition ihres Gründers fort, indem sie das Grand Palais unterstützt, das sich gegenüber ihrer Privatvilla befindet. Seit 2023 sind die Weine der Gruppe offizielle Partner des Academy Museum of Motion Pictures und werden exklusiv bei der Oscar-Verleihung ausgeschenkt. Medienkontakte: Klante flore@klante.co Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934810/Le_Clarence_Team_Marie_Astrid_Jamois.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2921319/5865754/Domaine_Clarence_Dillon_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/le-clarence-unter-der-leitung-von-andrea-capasso-mit-zwei-michelin-sternen-ausgezeichnet-302715297.html



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