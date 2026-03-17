Datum der Anmeldung:
16.03.2026
Aktenzeichen:
B11-34/26
Unternehmen:
Rosier GmbH & Co. KG, Menden; mittelbarer Erwerb des operativen Geschäftsbetriebs und der Vermögenswerte der Mercedes Benz Niederlassung Hannover von der Mercedes-Benz AG, Stuttgart
Produktmärkte:
Handel mit Kfz-Ersatzteilen, Handel mit Kraftfahrzeugen, Kfz Reparatur-Service- und Wartungsarbeiten
16.03.2026
Aktenzeichen:
B11-34/26
Unternehmen:
Rosier GmbH & Co. KG, Menden; mittelbarer Erwerb des operativen Geschäftsbetriebs und der Vermögenswerte der Mercedes Benz Niederlassung Hannover von der Mercedes-Benz AG, Stuttgart
Produktmärkte:
Handel mit Kfz-Ersatzteilen, Handel mit Kraftfahrzeugen, Kfz Reparatur-Service- und Wartungsarbeiten
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