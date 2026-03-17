München (ots) -- Andys Freund Hübi muss ins Krankenhaus- Conny trifft ihren Sohn nach Jahren der Funkstille wieder- "Hartz und herzlich - Rückkehr nach Hamburg" am 17. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Andy ist im Stadtteil Veddel als "die gute Seele" bekannt - jetzt bangt er um Hübi, der im Krankenhaus liegt. Auch Conny plagen Sorgen: Seit Jahren ist der Kontakt zu ihrem Sohn abgebrochen. Nun steht ein Wiedersehen bevor - können die beiden Frieden schließen? "Hartz und herzlich - Rückkehr nach Hamburg" am 17. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Hausmeister Andy ist im Stadtteil Veddel allseits bekannt: Er hilft den Nachbarn, wo er nur kann. Besonders Kumpel Hübi liegt ihm am Herzen - umso mehr schockiert ihn die Nachricht, dass dieser im Krankenhaus liegt. Obwohl Andy andere Pläne hat, macht er sich sofort auf den Weg und schaut bei Hübi nach dem Rechten. Er selbst kennt solche Situationen gut - vor Jahren unterzog sich der Ex-Bauarbeiter einer Herz-Operation und muss deshalb nun kürzertreten. Andy gibt die Hoffnung nicht auf, dass sein Freund bald zurückkehrt.Auch Conny hofft auf eine Wiedervereinigung: Nach drei Jahren ohne Kontakt wünscht sie sich nichts mehr, als ihren Sohn Mirco wieder in die Arme schließen zu können. In der Sozial-Doku ist die 54-Jährige bereits aus Kassel bekannt - nun ist sie in ihre Herzensstadt Hamburg heimgekehrt, um ihre Alkoholsucht in den Griff zu bekommen. Professionelle Hilfe ist ihr dabei wichtig - die dreifache Mutter absolviert seit acht Wochen eine Rehamaßnahme. Der strukturierte Alltag tut ihr gut, doch ein Wunsch bleibt offen: den Kontakt zu ihren Kindern und Enkeln wieder aufzubauen. Als dann ein Treffen mit Mirco in Aussicht steht, begibt sich die modeaffine Conny sofort auf Shoppingtour: ein Mitbringsel muss her. Können sich Mutter und Sohn am Ende versöhnen?Oli und Ricky sind seit fünf Jahren ein Paar und sogar eine Hochzeit steht im Raum. Nachdem der Haussegen zuletzt schief hing, haben die beiden einen Entschluss gefasst: Sie möchten ihrer Beziehung eine zweite Chance geben. Oli hat auch schon einen Plan: Er will Ricky beweisen, dass er sich ändern kann. Dafür hat er sich etwas ganz Besonderes für seine große Liebe überlegt: Er überrascht Ricky mit einem Besuch am Timmendorfer Strand."Hartz und herzlich - Rückkehr nach Hamburg" - am 17. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von UFA Show & Factual.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Hartz und herzlich - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/hartz-und-herzlich)Über "Hartz und herzlich":"Hartz und herzlich" beleuchtet die Zustände in verschiedenen Städten Deutschlands mit einer hohen Arbeitslosenquote. Die Doku-Reihe blickt auf das Leben der dortigen Bewohner und erzählt die Geschichten der Personen, die am Rande des Existenzminimums stehen. Wie bestreiten Menschen ihren Alltag, die mit solchen Rahmenbedingungen konfrontiert sind? Welche Hoffnungen, Träume und Schicksalsschläge beschäftigen sie?Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6237063