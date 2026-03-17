Frankfurt (ots) -- Sich und andere nicht in Gefahr bringen- Achtung Fahrerflucht: Einfach weiterzufahren, kann teuer werden- Kfz: richtig abgesichertEin kurzer Moment der Unachtsamkeit oder eine falsche Einschätzung - und schon ist der Kratzer beim Ausparken passiert. Was viele unterschätzen: Sich nach einem Unfall einfach zu entfernen, kann erhebliche Folgen haben. Selbst bei vermeintlich kleinen Blechschäden ist umsichtiges und verantwortungsvolles Verhalten entscheidend. Umso wichtiger ist es, zu wissen, wie man sich im Ernstfall richtig verhält.Sich und andere nicht in Gefahr bringenNach einem Verkehrsunfall gilt zunächst: Ruhe bewahren und die Unfallstelle absichern. Warnblinker einschalten, Warnweste anziehen und das Warndreieck aufstellen. Sind Personen verletzt, ist Erste Hilfe zu leisten und der Notruf zu wählen. Die eigene Sicherheit sowie die der anderen Verkehrsteilnehmer stehen immer an erster Stelle.Unfall klären statt weiterfahrenAuch wenn der Schaden auf den ersten Blick gering erscheint, sollten Unfallbeteiligte am Unfallort bleiben und den Vorfall klären. Dazu gehört es, Beweise zu sichern - etwa durch Fotos der Unfallstelle und der beteiligten Fahrzeuge - sowie Personal- und Versicherungsdaten auszutauschen. Ein Unfallbericht, der in jedes Handschuhfach gehört, hilft dabei, alle wichtigen Informationen festzuhalten. In bestimmten Situationen, etwa bei Unklarheiten über den Unfallhergang oder wenn sich Beteiligte nicht einigen können, kann es sinnvoll sein, die Polizei hinzuzuziehen.Kfz-Versicherung: gut abgesichert unterwegsAutofahrer sind in Deutschland gesetzlich verpflichtet, eine Kfz-Haftpflichtversicherung abzuschließen. Sie übernimmt Personen-, Sach- und daraus entstehende Vermögensschäden, die man durch den Gebrauch des eigenen Fahrzeugs bei anderen verursacht. Darüber hinaus können freiwillige Versicherungen wie Teil- oder Vollkasko sinnvoll sein, um auch Schäden am eigenen Fahrzeug abzusichern - etwa nach selbst verschuldeten Unfällen oder durch äußere Einflüsse, wie z. B. einen Steinschlag auf der Windschutzscheibe. "Welche Absicherung sinnvoll ist, hängt von vielen individuellen Faktoren ab - vom Fahrzeugwert bis zur persönlichen Lebenssituation", erklären die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung (DVAG). "Eine regelmäßige Überprüfung des Versicherungsschutzes hilft, im Schadenfall unangenehme Überraschungen zu vermeiden."Verantwortung zeigen - richtig handelnUnfälle passieren. Entscheidend ist, wie man sich danach verhält. Wer Verantwortung übernimmt, den Unfall sachlich klärt und auf eine passende Absicherung setzt, ist im Ernstfall deutlich besser aufgestellt.Pressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329Frankfurt am MainSina Schirach, Tel.: 069 2384-7556; E-Mail: Sina.Schirach@dvag.comBirgit Rajchart, Tel.: 069 2384-1563; E-Mail:Birgit.Rajchart@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6340/6237092