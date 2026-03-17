Dublin (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird bei der anstehenden Sitzung am Mittwoch die Zinsen wohl unverändert bei 2,0 Prozent belassen, so Niall Scanlon, Fixed Income Portfolio Manager bei Mediolanum International Funds.Das entspreche auch den Erwartungen des Marktes. Was eine weitere ereignislose Sitzung unter dem Motto "Alles im Lot" werden sollte, sei angesichts der jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten jetzt allerdings von großer Relevanz. Für Anleger in Euro-Anleihen sei ausschlaggebend, wie die EZB das zunehmende Risiko eines Inflationsanstiegs gegen die wachsende Gefahr einer Wirtschaftsschwäche bewerte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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