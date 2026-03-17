Der Ölmarkt steht weiter unter Hochspannung. Der Krieg im Iran hat die Preise kräftig nach oben getrieben. Eine Entspannung ist weiterhin nicht in Sicht. Der Preis für ein Barrel Brent liegt nach wie vor über der Marke von 100 Dollar. Diese drei Dividendenperlen kassieren jetzt beim Ölpreisschock richtig ab.Unternehmen mit niedrigen Förderkosten und stabilen Förderregionen verwandeln den steigenden Ölpreis direkt in klingende Münze. Jeder Preisanstieg spült zusätzliche Milliarden in ihre Kassen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär