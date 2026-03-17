© Foto: Alibaba - AlibabaAlibaba ordnet seine KI-Aktivitäten neu. Mit einer zentralen Einheit unter CEO Eddie Wu will der Konzern seine Technologien schneller monetarisieren - und zur US-Konkurrenz aufholen.Der chinesische Tech-Pionier Alibaba stellt seine Aktivitäten im Bereich künstliche Intelligenz neu auf. Mit einer umfassenden organisatorischen Neuordnung will das Unternehmen seine zahlreichen KI-Projekte bündeln und stärker auf wirtschaftliche Erträge ausrichten. Kern der Strategie ist die Gründung einer neuen Geschäftseinheit namens Alibaba Token Hub (ATH). Diese soll künftig zentrale KI-Initiativen des Konzerns unter einem Dach zusammenführen. Geleitet wird der Bereich direkt von Vorstandschef Eddie Wu, wie …Den vollständigen Artikel lesen
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