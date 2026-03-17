Der Krieg im Nahen Osten dominiert die Schlagzeilen und die Finanzmärkte. Neuen geopolitischen Risiken gegenüber steht allerdings eine wirtschaftliche Stabilisierung. "In den USA und Europa lichtet sich der Konjunkturhimmel, was die Wertpapierkurse stützen dürfte", sagt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. "Der Krieg bleibt allerdings der große Unsicherheitsfaktor." Die weltweiten Finanzmärkte stehen derzeit im Spannungsfeld zwischen einer spürbaren konjunkturellen Stabilisierung und einer Zunahme geopolitischer Risiken. "Besonders der militärische Konflikt zwischen den USA, Israel und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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