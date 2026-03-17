Mistral hat ein neues Open-Source-Modell veröffentlicht. Small 4 soll dabei die Vorteile mehrerer Modelle in sich vereinen und dennoch besonders effizient arbeiten. Wer Small 4 nutzen sollte und welche Voraussetzungen daran geknüpft sind. Das französische Unternehmen Mistral, das einige als wichtigen Teil von Europas KI-Zukunft sehen, hat in einer Pressemitteilung eine neue Version seiner KI angekündigt. Das Modell trägt den Namen Mistral Small 4. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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