Im Gespräch mit Dieter Kaiser, Geschäftsführer von Robus Capital

Der Robus Short Maturity Fund von Robus Capital hat weniger als drei Jahre nach Auflage die Marke von 100 Mio. Euro Fondsvolumen überschritten. Damit positioniert sich der Fonds zunehmend als etablierte Lösung im Segment kurzlaufender Unternehmensanleihen. Über den Investmentansatz, die Besonderheiten des Portfolios und die Rolle von Risikomanagement und Rückzahlungsstrukturen spricht Robus Capital-Geschäftsführer Dieter Kaiser im Interview mit dem Anleihen Finder.

Anleihen Finder: Herr Kaiser, der Robus Short Maturity Fund hat kürzlich die Marke von 100 Mio. Euro Fondsvolumen überschritten. Was sind aus ihrer Sicht die ausschlaggebenden Gründe für das rasante Wachstum?

Dieter Kaiser: Das Wachstum spiegelt vor allem die hohe Nachfrage institutioneller Investoren nach Zinseinkommen bei gleichzeitig niedriger Volatilität und geringem negativen Überraschungspotenzial wider. Viele Anleger suchen im aktuellen Marktumfeld nach Alternativen zu klassischen Geldmarkt- oder Kurzläuferstrategien. Genau hier setzt unser Fonds an und hebt sich durch seine Herangehensweise sowie den tiefen Analyseansatz von Robus Capital im Bereich Unternehmensanleihen vom bestehenden Marktangebot ab.

Anleihen Finder: Welches Anlageziel verfolgen Sie mit dem Robus Short Maturity Fund?

Dieter Kaiser: Unser Renditeziel liegt nach Kosten bei 3-Monats-Euribor plus 1,5 bis 2,5 Prozent pro Jahr. Dieses Ziel verfolgen wir über eine ...

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