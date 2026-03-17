Unmittelbar vor der anstehenden Leitzinsentscheidung der Fed am morgigen Mittwoch (18. März) stehen Gold und Silber unter Druck.Die beiden Edelmetalle konnten bislang nicht nachhaltig vom Iran-Krieg profitieren. Nach einem ersten kräftigen Preisanstieg zu Beginn des Konflikts gerieten Gold und Silber mit fortschreitender Dauer in die Defensive. Das Blatt wendete sich nicht zuletzt aufgrund des Wiedererstarkens des US-Dollars. Der Geenback ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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