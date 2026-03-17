Mainz (ots) -Vom 19. bis zum 22. März 2026 präsentieren ARD, ZDF und 3sat täglich von 10 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm auf der gemeinsamen Literaturbühne in Leipzig. Im Gespräch mit zahlreichen Gästen - literarischen Newcomern, prominenten Schriftstellern und Sachbuchautorinnen - stellen Moderatorinnen und Moderatoren von ARD, ZDF und 3sat Neuerscheinungen, aktuelle Themen und Buchtrends vor. Das Bühnenprogramm wird auf den Streaming-Portalen der drei Partner und auf ardkultur.de live übertragen. Als gastgebende ARD-Landesrundfunkanstalt verantwortet der MDR gemeinsam mit ZDF und 3sat den Auftritt. Mehr unter: buchmesse.ard.de, buchmesse.zdf.de und 3sat.de/buchmesse.Die Gäste und Themen auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und 3satAn allen vier Buchmessetagen präsentieren ARD, ZDF und 3sat im 20\u2011Minuten\u2011Takt Neuerscheinungen und Buchtrends. So begrüßt das ZDF-"aspekte"-Team neben Robert Menasse, Miriam Davoudvandi,Jaqueline Scheiber, Maxim Leo, Kurt Prödel, Yade Yasemin Önder und Matthias Quent auch die Wirtschaftsinformatikerin Eva Gengler auf der Bühne, die ein Buch über feministische KI geschrieben hat.Der ARD-Literaturexperte Denis Scheck lädt täglich zu einer Ausgabe "Best of druckfrisch" ein - und ist selbst zu Gast bei einer Liveübertragung des "Mittagsmagazins" von ARD und ZDF, ebenso wie unter anderen Andrea l'Arronge, Sebastian Fitzek und Annika Strauss.Das Moderationsteam der 3sat-Sendung "Kulturzeit" freut sich auf Gespräche mit Dita Zipfel, Kristof Magnusson, Clara Leinemann, Mai Duong Kieu, Slobodan Šnajder, Christian Haller, Leïla Slimani, Christine Koschmieder, Lutz van der Horst, Maja Iskra, Ronen Steinke und Ildikó von Kürthy. Auch der österreichische Buchpreisträger 2025 Dimitré Dinev kommt zum Gespräch mit "Kulturzeit". In einem "Kulturzeit"-Talk mit dem Thema "Demokratie unter Druck" spricht Cécile Schortmann mit Sally Lisa Starken, Angelique Geray und Ruth Hoffmann, und zum Thema "Zukunft Schule" moderiert Vivian Perkovic ein Gespräch mit Bob Blume, Katharina Meiser und Mathias Brodkorb."Buchlounge"-Moderatorin Mona Ameziane von der ARD empfängt auf der Literaturbühne Anika Landsteiner, Sophie Passmann und Cihan Acar, der gerade seinen Roman "Casino" veröffentlicht hat. Thea Dorn, Gastgeberin des "Literarischen Quartetts" im ZDF, trifft in Leipzig Bodo Kirchhoff, den Autor, Poetry Slammer und Comedian Aidin Halimi sowie den jungen Görlitzer Schriftsteller Lukas Rietzschel, dessen Werke eng mit seiner Heimatregion Lausitz verbunden sind.Für Deutschlandfunk Kultur nimmt Wiebke Porombka mit Peggy Mädler und Matthias Nawrat auf der Bühne Platz - und Christine Watty stellt zum Thema "Prekäre Verhältnisse" Bücher von Th\u1ecb Thanh Th\u1ea3o Tr\u1ea7n, Domenico Müllensiefen und Miriam Davoudvandi vor.Das ARD-Magazin "ttt - titel, thesen, temperamente" begrüßt die Schriftstellerin Helene Bukowski, und Katrin Schumacher ist nicht nur für den Podcast "Unter Büchern" von MDR Kultur vor Ort, sondern auch, um mit dem gesamten Team der 3sat-Sendung "Buchzeit" literarische Neuerscheinungen zu besprechen. Christoph Schröder begrüßt für ARD/SWR den österreichischen Autor Norbert Gstrein und die deutsche Schriftstellerin Ulrike Almut Sandig. Als weitere Gäste werden auf der Bühne unter anderen erwartet: Judith Holofernes, Bernhard Schlink, Pascale Hugues, Cathryn Clüver-Ashbrook und Jens Sparschuh.KiKA von ARD und ZDF eröffnet am Sonntag das Familienprogramm. Live auf der Bühne begrüßen KiKA-Moderator Christian Bahrmann, Kikaninchen, die Maus und viele andere das Publikum und laden zum Mitmachen ein.Preisträgerinnen und PreisträgerAuch einige der diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger der Bücherwelt sind auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat zu erleben: Carsten Tesch begrüßt mit Cécile Schortmann die Trägerinnen und Träger der Preise der Leipziger Buchmesse und empfängt tags darauf, am Buchmessenfreitag, Miljenko Jergovic, der den Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2026 erhält. ARTE stellt die deutsch-russische Autorin und Essayistin Lena Gorelik vor, die den Preis der Literaturhäuser 2026 verliehen bekommt.Den Highlight-Zusammenschnitt "dein Buch" gibt es in den TV-Programmen und Streaming-Portalen der Partner.Nähere Infos zum Rahmenprogramm - zum 18-stündigen Lesemarathon mit Juli Zehs Roman "Unterleuten", zur ARD Radiokulturnacht "Unter Büchern", zur LitPop 2026, zur KiKA-Präsenz am Gemeinschaftsstand von ARD, ZDF und 3sat sowie zum MiMa-Debüt auf der Leipziger Buchmesse - finden Sie in dieser Pressemitteilung (https://presseportal.zdf.de/pressemitteilung/leipziger-buchmesse-2026-neue-formate-auf-der-gemeinsamen-literaturbuehne-von-ard-zdf-und-3sat).KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Katharina Rudolph und Maja Tripkovic per E-Mail unter rudolph.k@zdf.de und tripkovic.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Pressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/leipzigerbuchmesse) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie die Presseinformation (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/zdf-und-3sat-mit-der-neuen-litera1turbuehne-auf-der-leipziger-buchmesse-1) zum ZDF- und 3sat-Programm auf der Literaturbühne und im TV.- Hier finden Sie die Presseinformation (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/zdf-lesemarathon) zum ZDF-Lesemarathon in Leipzig.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6237193